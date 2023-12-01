14:23 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Назарбаев заявил, что будет поддерживать Токаева на ближайших президентских выборах
Cледующие президентские выборы в Казахстане должны пройти в 2029 году.
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АЛМАТЫ, 1 дек — Sputnik. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что будет поддерживать действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на ближайших выборах главы государства, сообщает РИА Новости.
«Двадцать третьего ноября 2021 года я заявил на заседании Политсовета партии “Нур Отан”, что намерен передать председательство в партии президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Похоже на то, что именно это послужило главным сигналом для активизации противников Президента. Потому что считается, что у лидера партии значительно возрастают шансы на победу в выборах. Теперь противники убедились в том, что и на (ближайших) выборах… я буду поддерживать Токаева», — написал Назарбаев в своей книге, рассказывая о январских событиях.
Cледующие президентские выборы в Казахстане должны пройти в 2029 году, так как внеочередные состоялись в ноябре 2022 года.
Назарбаев заявил, что главной причиной январских событий 2022 года была борьба за власть, а экономические трудности были использованы как повод к развязыванию этой борьбы. Здесь же первый президент Казахстана высказался по поводу расхожих мнений о существовавшем в стране «двоевластии».
«Зачем мне часть власти, когда я мог… продолжать быть Президентом и имея полную поддержку народа. На первых порах, когда Касым-Жомарт Кемелевич Токаев еще только включался в новую и ответственную работу… я, когда это было нужно и когда он обращался ко мне сам, помогал ему советами. Об этом говорил и сам Президент: “Порой я прошу его совета как человека, умудренного огромным опытом государственного управления. Поэтому в принципе у нас нет так называемого тандема”, — отметил Назарбаев в своих мемуарах.
Мемуары Назарбаева под названием «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышла в продажу сегодня, 1 декабря.