На встрече с главами волгоградский губернатор назвал главные проекты-2024

«Считаю очень важным продолжать эффективное взаимодействие Ассоциации и органов исполнительной власти Волгоградской области на основе разработанных нами совместно и уже проверенных временем механизмов, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Вопросы развития муниципальных образований, в том числе развития сельских территорий, являются приоритетом и учитываются при формировании и реализации проектов развития».
Рассказывая о задачах 2024 года, губернатор обозначил в качестве безусловного приоритета продолжение совместной работы по дальнейшему совершенствованию региональной системы поддержки фронтовиков и членов их семей.
«Волгоградская область выполняет и выполнит все задачи. Будет сделано все необходимое для нашей победы. Враг будет разбит. Победа будет за нами, — сказал Андрей Бочаров. — Общий объем средств, направленных централизованно на прямую поддержку военнослужащих и членов их семей, в Волгоградской области уже превысил три миллиарда рублей. Многие жители Волгоградской области, предприятия и организации еще и самостоятельно оказывают помощь и поддержку участникам СВО и их семьям. Спасибо всем, кто принимает участие. Будем обязательно продолжать».
С 2024 года стартуют и новые программы. К примеру, будут выделяться средства на строительство дорог в рамках реализации инвестпроектов с последующим ростом налоговой отдачи. В дополнение к субсидиям Волгограду и Волжскому средства на приведение в порядок улично-дорожной сети получат 32 муниципальных района и четыре малых города. Отдельная работа — по школам и детсадам.
— Волгоградская область вошла в новую федеральную программу по капитальному ремонту зданий школ. В нее включены сразу 87 школ региона, практически из всех муниципальных районов, в которых в течение 2024−2026 годов будут проведены капитальные ремонты и дооснащение общей стоимостью порядка семи миллиардов рублей, — сообщил Андрей Бочаров, обращаясь к главам. — Это одна из самых масштабных новаций следующего года, поэтому возьмите на личный контроль эту работу, заключение контрактов, их реализацию и работу школ на время ремонтов.
В будущем году также начнется формирование новой программы модернизации детских садов. А если говорить о дополнительном образовании, то в каждом муниципальном районе, городском округе и районе города Волгограда для детей и подростков будут созданы Центры повышения грамотности в сфере беспилотных летательных аппаратов. Финансирование берет на себя область.
В завершение встречи губернатор отметил, что определены целевые показатели и отраслевые приоритеты развития области на десятилетний период, готовится к утверждению комплексная программа развития Волгограда как центра агломерации на десятилетие вперед.