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15:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Губернатор Текслер предложил распределять выпускников медвузов по госучреждениям

МОСКВА, 1 декабря, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с предложением для российских медиков по поводу отработки в государственных медучреждениях выпускников медицинских вузов, которые получили образование за счет бюджета. Инициативу глава региона озвучил 1 декабря на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023» в Москве.

«Если студент учится на бюджетной основе, нужно, чтобы он три года или больше проработал в государственном медучреждении. Мне кажется, такая инициатива была бы правильной и в дальнейшем работа в государственном здравоохранении дала бы серьезный толчок карьере этих специалистов», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что члены медицинского сообщества Челябинской области поддержали идею.

Ничего против частных медучреждений Текслер не имеет. Губернатор заявил, что госучреждения как никто другой нуждаются в квалифицированных кадрах.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что экс-министр Ткачева приехала на беседу с руководством и рабочим коллективом больницы, чтобы разобраться в причинах повального увольнения специалистов.

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