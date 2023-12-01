15:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Текслер предложил распределять выпускников медвузов по госучреждениям
МОСКВА, 1 декабря, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с предложением для российских медиков по поводу отработки в государственных медучреждениях выпускников медицинских вузов, которые получили образование за счет бюджета. Инициативу глава региона озвучил 1 декабря на пленарном заседании конгресса «Национальное здравоохранение 2023» в Москве.