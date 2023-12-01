Кабмин Молдовы утвердил проект госбюджета на 2024 год

Так, доходы ожидаются на уровне 66 632 миллиона леев. Это на 1,3% больше, чем в 2023-м после ректификации. Расходная часть планируется в размере 82 222,0 миллиона леев — на 2,2% меньше в сравнении с бюджетом на текущий год.
Дефицит госбюджета заложен в объеме 15,59 миллиарда леев, или 4,6% от ВВП.
Согласно прогнозам, сальдо государственного долга по состоянию на 31 декабря 2024 года не должно превысить 125 525,6 миллиона леев (это на 10971,4 млн леев больше ожидаемого значения на конец 2023 года). На внешний госдолг придется 64,5% из этой суммы, на внутренний — 35,5%.
Доля госдолга в ВВП к концу 2024 года составит порядка 36,7%.
Проект бюджета должны обсудить и утвердить депутаты на заседании парламента.