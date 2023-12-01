Главное
Главные новости недели
22:57 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Кабмин Молдовы утвердил проект госбюджета на 2024 год

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Члены кабинета министров Молдовы на внеочередном заседании в пятницу утвердили проект государственного бюджета на 2024 год.

Так, доходы ожидаются на уровне 66 632 миллиона леев. Это на 1,3% больше, чем в 2023-м после ректификации. Расходная часть планируется в размере 82 222,0 миллиона леев — на 2,2% меньше в сравнении с бюджетом на текущий год.

Дефицит госбюджета заложен в объеме 15,59 миллиарда леев, или 4,6% от ВВП.

Согласно прогнозам, сальдо государственного долга по состоянию на 31 декабря 2024 года не должно превысить 125 525,6 миллиона леев (это на 10971,4 млн леев больше ожидаемого значения на конец 2023 года). На внешний госдолг придется 64,5% из этой суммы, на внутренний — 35,5%.

Доля госдолга в ВВП к концу 2024 года составит порядка 36,7%.

Проект бюджета должны обсудить и утвердить депутаты на заседании парламента.

 Погранполиция: на нескольких КПП в Молдове - по-прежнему большой поток людей
Транзит транспорта в Молдову через Венгрию временно разрешили без авторизаций
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономика