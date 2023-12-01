Международная федерация Красного Креста и Полумесяца отстранила Белоруссию

В октябре правление МФОКК и КП потребовало ухода в отставку Дмитрия Шевцова до 30 ноября. Требование объяснили его июльской поездкой в Донецк и Луганск, что в организации сочли нарушением «политики добросовестности». Правление запретило Шевцову занимать руководящие должности в структурах Красного Креста и Красного Полумесяца.
При отказе от выполнения требования Белоруссии пригрозили невыполнением партнерских обязательств, включая финансирование Красного Креста. Временное отстранение также предполагает, что белорусский Красный Крест не сможет участвовать в генассамблее МФОКК и КП, а также голосовать или быть избранным на каких-либо уставных собраниях МФОКК и КП. Белорусский Красный Крест может быть восстановлен при выполнении решения правления.
Дмитрий Шевцов в комментарии изданию БЕЛТА назвал решение политизированным. По его словам, цель поездки в Донбасс заключалась в том, чтобы показать, как проходившие «оздоровление» в Белоруссии дети возвращаются домой. Белорусский Красный Крест созвал внеочередной съезд после получения претензий от правления международной организации. Съезд единогласно проголосовал за сохранение за Шевцовым должности генсекретаря.