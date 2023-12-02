07:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Президент России наградил Михаила Дегтярева орденом Александра Невского
Так глава государства оценил деятельность губернатора Хабаровского края.
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Президент России Владимир Владимирович Путин оценил заслуги губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева перед государством и наградил его орденом Александра Невского. Об этом в своём аккаунте в соцсети ВКонтакте написал глава Хабаровского района Александр Яц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— На фото он с камчатским губернатором Владимиром Солодовым, награжденным орденом Дружбы. Наши поздравления! — отметил Александр Яц.
Напомним, в осеннем рейтинге политической устойчивости от авторитетного агентства «Минченко Консалтинг» глава правительства Хабаровского края сохранил свои позиции и остался в «зелёной зоне». Эксперты оценили его действия на 19 баллов, которые он в совокупности заработал по ряду критериев. Примечательно, что Дегтярев набрал наивысшее количество очков среди глав субъектов ДФО, которые находятся на своём посту не первый год и не участвовали в сентябрьских выборах.
С момента своего избрания на должность главы Хабаровского края Михаил Дегтярев находится в тесном контакте с федеральным правительством и лично с президентом России Владимиром Путиным, что не могли не отметить эксперты.
Это не удивительно, с тем учётом, что глава государства лично «благословил» Дегтярева на участие в выборах на губернаторский пост. Сказался на оценке и общий уровень доверия населения, который проявился в результатах сентябрьского голосования за мэра Хабаровска, когда победил поддержанный главой региона Сергей Кравчук — эту кампанию Михаил Дегтярев также может записать на свой счёт.