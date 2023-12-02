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10:14 (мск), источник: Piter.tv

Аксенов обвинил Зеленского во лжи про Крым

Глава Крыма оценил слова лидера киевского режима об ожиданиях жителей полуострова.

Украинский президент Владимир Зеленский лжет, утверждая общественности то, что полуостров Крым ждет установления киевской власти на территории. Соответствующее заявление в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сделал губернатор российского региона Сергей Аксенов. Чиновник заметил, что гости и жители Крыма чувствуют себя в безопасности, так как им ничего не угрожает. Местные власти сформировали свое ополчение, но группировка может быть удвоена в краткие сроки. Сейчас представители такого ополчения проходят обучение, отрабатывают возможные боевые задачи. Эксперт назвал правоохранительный блок сильным и слаженным.

Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать…. В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно.

Сергей Аксенов
Глава Крыма
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