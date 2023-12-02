10:14 (мск), источник: Piter.tv
Аксенов обвинил Зеленского во лжи про Крым
Глава Крыма оценил слова лидера киевского режима об ожиданиях жителей полуострова.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Украинский президент Владимир Зеленский лжет, утверждая общественности то, что полуостров Крым ждет установления киевской власти на территории. Соответствующее заявление в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сделал губернатор российского региона Сергей Аксенов. Чиновник заметил, что гости и жители Крыма чувствуют себя в безопасности, так как им ничего не угрожает. Местные власти сформировали свое ополчение, но группировка может быть удвоена в краткие сроки. Сейчас представители такого ополчения проходят обучение, отрабатывают возможные боевые задачи. Эксперт назвал правоохранительный блок сильным и слаженным.
Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать…. В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно.