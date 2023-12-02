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11:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минниханов: «Татарстан — один из опорных пунктов России благодаря нашему Президенту»

Раис Татарстана Рустам Миннниханов поприветствовал гостей Международной выставки-форума «Россия» в Москве, где сегодня проходит День республики. Он обратился к собравшимся на двух государственных языках — русском и татарском.

«Дорогие друзья! Для нас большая честь представлять сегодня Республику Татарстан — это один из опорных регионов Российской Федерации. Всё, что мы делаем, и всё, что у нас есть, это благодаря той политике, которая проводится нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил руководитель республики.

Рутам Минниханов подчеркнул, что региону удается процветать благодаря огромной поддержке федерального Правительства.

«Вот здесь коллеги из Правительства. Давайте руководству страны поаплодируем, — сказал он под громкие аплодисменты. — Я долго говорить не буду, потому что у нас более 50 мероприятий сегодня. Я хочу искренне поблагодарить каждого из вас за то, что вы вместе с нами. Татарстан, алга! Только вперед! Спасибо, бик зур рэхмэт».

Напомним, Татарстан на выставке представлен на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.

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