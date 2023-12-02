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15:01 (мск), источник: ТАСС

В Китае заявили, что все зарегистрированные ОРЗ вызваны известными возбудителями

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Медики не выявили случаев острых респираторных заболеваний в Китае, которые могли быть вызваны новыми вирусами или бактериями. Об этом сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

Источник: Reuters

«Все острые респираторные заболевания, зарегистрированные в Китае на сегодняшний момент, вызваны известными возбудителями. Новых инфекционных заболеваний, вызванных новыми вирусами или бактериями, не обнаружено», — приводит его слова агентство Xinhua.

Представитель госкомитета добавил, что органы здравоохранения КНР расширят доступ к медицинским услугам на всех уровнях медучреждений, чтобы полностью удовлетворить потребности населения. В частности, принимаются меры по обеспечению поставок вакцин против гриппа и других медикаментов с упором на раннюю вакцинацию таких ключевых групп населения, как пожилые люди и дети, чтобы снизить риск распространения заболеваний.

Ранее власти Китая сообщили о росте количества случаев острых респираторных заболеваний в стране. Ранее Ми Фэн заявил, что число случаев ОРЗ в Китае в ближайшее время продолжит расти. Он уточнил, что в основном зафиксированные в последнее время случаи заболевания вызваны вирусом гриппа, также у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус.

ВОЗ запросила у Китая 22 ноября дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. В частности, ВОЗ заинтересовала информация о тенденциях в циркуляции гриппа, коронавируса SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии. 27 ноября исполняющая обязанности директора Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что рост случаев ОРЗ в Китае не связан с новыми патогенами, а число заражений COVID-19 не превышает показатели 2018−2019 годов.

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