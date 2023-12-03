13:42 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининградской области создали Совет по улучшению качества жизни
В его состав вошли 27 человек, включая чиновников, депутатов, представителей общественных организаций и врачей.
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В Калининградской области создан региональный совет по улучшению качества жизни. Соответствующий указ подписал губернатор Антон Алиханов.
С документом уже можно ознакомиться на портале правовой информации.
Совет ставит перед собой задачи по улучшению качества жизни в регионе, в частности, по рассмотрению приоритетных проектов в социальной сфере.
В состав совета вошли 27 человек. Помимо губернатора Антона Алиханова там министр соцполитики, министр здравоохранения, министр по культуре и туризму, чиновники областного правительства, представители региональных общественных организаций, торгово-промышленной палаты, медики.