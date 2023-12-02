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17:16 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Андрей Бочаров предложил организовать единый транспортный узел в Волгограде

2 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел с чиновниками совещание на открытом воздухе.

Вместе они собрались на улице Балонина и пешком обошли территорию пригородного вокзала и автовокзала.

Увиденным Андрей Бочаров остался недоволен. Эта часть города постоянно востребована, в путешественниках нет недостатка, но при этом здесь имеется множество недочетов. Дорога находится в неудовлетворительном состоянии и весьма неудобна для эксплуатации. Погода внесла свою лепту в проведение выездного совещания — чиновникам пришлось испытать дискомфорт под дождем, как и пассажирам.

Во время обхода глава региона не поскупился на замечания и велел заняться проблемой вплотную. На данный момент автовокзалу необходима реорганизация. Он не только устарел морально, но и, как показала сегодняшняя «прогулка», нуждается в совмещении с пригородным вокзалом. Для этого нужно простроить транспортно-пересадочный узел, который будет соответствовать современным стандартам.

Проект будет учтен в 10-летней программе развития Волгограда. Его реализация должна пройти в два этапа. Первым делом благоустроят автовокзал. Следующим этапом станет строительство транспортного узла возле Комсомольского путепровода. И в завершение дорога будет продлена до вывода на улицу Хиросимы. На следующий год запланировано проектирование сооружений.

Губернатор Андрей Бочаров горячо убеждал подчиненных в том, что проблему можно решить — стоит лишь захотеть и начать уже что-то делать.

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