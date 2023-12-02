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22:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Краснодара прокомментировал вспышки в небе над городом

Он заявил, что мегаполис находится под надежной защитой.

Глава Краснодара прокомментировал вспышки в небе над городом. Он заявил, что мегаполис находится под надежной защитой.

«Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слажено, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города», — написал в телеграме Евгений Наумов.

Он отметил, что в Краснодаре не зафиксировано разрушений, и напомнил жителям об информационной гигиене. Глава города попросил воздержаться от публикаций материалов с работой военных.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении двух ракет С-200 в акватории Азовского моря. Они предназначались для атаки наземных целей на территории страны.

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