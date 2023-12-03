06:24 (мск), источник: ТАСС
Трамп объявил о «крестовом походе» против Байдена
Бывший президент США выразил уверенность, что нынешний лидер страны «не защищает американскую демократию, а разрушает» ее.
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НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это крестовый поход против нынешнего американского лидера Джо Байдена, который разрушает демократию в Соединенных Штатах.
«Эта кампания — праведный крестовый поход по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена», — сказал он, выступая 2 декабря перед своими сторонниками в штате Айова.
Трамп убежден, что Байден «не защищает американскую демократию, а разрушает» ее. «Они хотят контролировать то, что вы говорите. Они хотят контролировать ваши социальные сети. Они хотят контролировать то, на какой машине вы ездите. Они хотят все поменять. Эти люди больные», — считает республиканец.
«Я обещаю, если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец. Америка снова будет свободной страной», — отметил Трамп.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.