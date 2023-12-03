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11:13 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Я спокоен за ребят»: Радий Хабиров навестил башкирских солдат в госпитале Бурденко

Радий Хабиров навестил башкирских бойцов, которые проходят лечение в военном госпитале Бурденко в Москве.

Источник: соцсети

Как рассказал глава республики, там находятся солдаты из Калтасинского, Аургазинского и Салаватского районов. Радий Хабиров отметил, главы муниципалитетов всегда находятся на связи с ранеными. Глава региона в свою очередь наградил военнослужащих медалями Шаймуратова.

«Я спокоен за ребят. Этот госпиталь — одно из самых высокопрофессиональных лечебных учреждений Минобороны России, с сильными традициями, современными подходами к лечению и реабилитации раненых», — отметил Радий Хабиров.

Помимо прочего, глава республики предложил выделить номерной фонд в представительстве Башкортостана в Москве. Это необходимо для того, чтобы там могли жить родные бойцов, которые приехали их навестить.

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