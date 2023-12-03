11:13 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
«Я спокоен за ребят»: Радий Хабиров навестил башкирских солдат в госпитале Бурденко
Радий Хабиров навестил башкирских бойцов, которые проходят лечение в военном госпитале Бурденко в Москве.
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Как рассказал глава республики, там находятся солдаты из Калтасинского, Аургазинского и Салаватского районов. Радий Хабиров отметил, главы муниципалитетов всегда находятся на связи с ранеными. Глава региона в свою очередь наградил военнослужащих медалями Шаймуратова.
«Я спокоен за ребят. Этот госпиталь — одно из самых высокопрофессиональных лечебных учреждений Минобороны России, с сильными традициями, современными подходами к лечению и реабилитации раненых», — отметил Радий Хабиров.
Помимо прочего, глава республики предложил выделить номерной фонд в представительстве Башкортостана в Москве. Это необходимо для того, чтобы там могли жить родные бойцов, которые приехали их навестить.