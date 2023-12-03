Туризм, водоснабжение и электроэнергетика. Какие проекты Шавкат Мирзиёев обсудил в Дубае

Так, на встрече с председателем компании Amea Power Хуссейном Аль-Новайсом президент Узбекистана обсудил перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сфере развития зеленой энергетики и туристической инфраструктуры в нашей стране.
На встрече с главным исполнительным директором компании SWS Ахмедом Аль-Шамси были рассмотрены проекты в области водоснабжения и водоочистки в регионах Узбекистана, в том числе с привлечением международных партнеров — французской компании SUEZ и японской Marubeni.
Кроме того, глава Узбекистана обсудил текущие и перспективные проекты с председателем правления компании Air Products Сейфи Гасеми. На встрече была представлена презентация о ходе реализации текущих проектов, предложены новые инициативы, в том числе в высокотехнологичных отраслях.
В заключение деловой программы Шавкат Мирзиёев принял главу компании Tadweer Али аль-Дахери. Эмиратская компания предложила проекты по производству электроэнергии в Узбекистане на основе внедрения передовых технологических решений.
Рабочий визит президента Узбекистана в Дубай завершился встречей с главой ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. На встрече с эмиратской стороны также присутствовали вице-президент Шейх Мансур Аль Нахайян, заместитель премьер-министра, министр внутренних дел Шейх Сейф Аль Нахайян, министр энергетики и инфраструктуры Сухейль аль-Мазруи, министр промышленности и передовых технологий, президент саммита COP28 Султан Ахмед аль-Джабер.
Глава нашего государства поздравил лидера и дружественный народ ОАЭ с национальным днем, а также с успешной организацией глобального саммита по изменению климата.
В рамках обсуждения двусторонней повестки стороны выразили свое удовлетворение динамичным развитием многосторонних узбекско-эмиратских отношений. Было отмечено, что с начала года товарооборот вырос на 30%, увеличивается число совместных предприятий и частота прямых авиарейсов. Портфель совместных проектов с участием ведущих компаний двух стран составил четыре миллиарда долларов.
Участники встречи договорились продолжить активный диалог и практическое сотрудничество, а также выразили заинтересованность вывести его на уровень полномасштабного стратегического партнерства.