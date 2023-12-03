17:25 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Оппозиционер Шор раскритиковал проект бюджета Молдавии на 2024 год
Оппозиционер Шор: властям Молдавии не нужны образованные и здоровые люди.
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КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Намерение правительства Молдавии увеличить в 2024 году расходы на армию, сократив при этом траты на социальную сферу, свидетельствует о том, что нынешним властям страны не нужны образованные и здоровые граждане, прокомментировал утвержденный проект госбюджета республики на следующий год молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор в своем Telegram-канале.
В пятницу правительство республики на внеочередном заседании утвердило проекты госбюджета, социального страхования и обязательной медпомощи на 2024 год.
«Кишиневу не нужны образованные и здоровые молдаване. Правительство снова увеличивает расходы на армию и сокращает траты на социальную сферу. В 2024-м власти планируют выделить на военку 1,639 миллиарда леев (92 миллиона долларов) — это на 72,7 миллиона леев (на 4 миллиона долларов) больше, чем год назад. Что насчет образования? Траты порезали с 5,95 до 5,38% от ВВП. Так выглядит забота нынешних властей о людях», — написал Шор.
Он обратил внимание на то, что долю расходов от ВВП страны сократят в здравоохранении, соцзащите, культуре. «Сильно пострадает ЖКХ: траты урежут с 4,3 миллиарда (243 миллиона долларов) до 2,74 миллиарда леев (155 миллионов долларов)», — отметил Шор.
Согласно одобренному проекту госбюджета, доходы Молдавии в следующем году составят 3,74 миллиарда долларов, расходы — 4,62 миллиарда долларов, таким образом, дефицит будет равен 877 миллионам долларов. Большая часть денег — более 1 миллиарда долларов — будет перечислена в бюджет социального страхования. Также почти 408 миллионов долларов поступит из госбюджета в фонд обязательного медицинского страхования.