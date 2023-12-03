Эстония предупредила выезжающих в РФ о возможном закрытии границы

«Если Эстония будет вынуждена временно закрыть свои пограничные пункты из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через этот КПП [в Нарве]», — говорится в сообщении ведомства.
Такие меры связаны с целью «защитить национальную безопасность и общественный порядок» в стране, в связи с возросшим потоком иностранцев, «не имеющих законного права на въезд в Евросоюз».
Как отмечается в сообщении, Эстония следует примеру Финляндии, которая в ночь на 18 ноября закрыла до 18 февраля 2024 года четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ («Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала») из-за притока «граждан третьих стран». 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил 27 ноября, что последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с РФ «Рая-Йоосеппи» («Лотта» со стороны России) также будет закрыт. Представитель пограничной службы страны Матти Сарасмаа уточнил, что железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией сохранится.