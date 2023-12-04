Ким Чен Ын призвал женщин активнее рожать во имя партии

В своей речи Ким Чен Ын не только поблагодарил «героинь, родивших много детей, матерей, заботящихся о сиротах, и представителей профсоюза женщин Пхеньяна и регионов», но и заявил, что нынешнее собрание необходимо, чтобы «обсудить задачи и способы обеспечения того, чтобы наши матери несли ответственность и исполняли роль, взятые на себя перед обществом и семьей».
Как отмечает агентство, присутствующие «в слезах выслушали обращение добросердечного отца, переполненное любовью и верой».
Это уже не первый раз, когда лидер КНДР обращает внимание на проблему рождаемости. Об этом же он говорил на конференции союза матерей в июне 2021 года.
Четвертое национальное собрание матерей проходило более 10 лет назад — в ноябре 2012 года. Ким Чен Ын тогда не стал выступать на нем, ограничившись лишь групповым фото с посетителями в конце. Сколько дней продлится Пятое национальное собрание матерей пока неизвестно.