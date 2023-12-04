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16:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Ким Чен Ын призвал женщин активнее рожать во имя партии

Ким Чен Ын на Пятом национальном собрании матерей выразил свою обеспокоенность падением рождаемости в стране, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Лидер КНДР связал это с «растущей проблемой антисоциалистического поведения» среди молодежи и призвал женщин рожать как можно больше детей «во имя партии, революции и страны».

Источник: Reuters

В своей речи Ким Чен Ын не только поблагодарил «героинь, родивших много детей, матерей, заботящихся о сиротах, и представителей профсоюза женщин Пхеньяна и регионов», но и заявил, что нынешнее собрание необходимо, чтобы «обсудить задачи и способы обеспечения того, чтобы наши матери несли ответственность и исполняли роль, взятые на себя перед обществом и семьей».

Как отмечает агентство, присутствующие «в слезах выслушали обращение добросердечного отца, переполненное любовью и верой».

Это уже не первый раз, когда лидер КНДР обращает внимание на проблему рождаемости. Об этом же он говорил на конференции союза матерей в июне 2021 года.

Четвертое национальное собрание матерей проходило более 10 лет назад — в ноябре 2012 года. Ким Чен Ын тогда не стал выступать на нем, ограничившись лишь групповым фото с посетителями в конце. Сколько дней продлится Пятое национальное собрание матерей пока неизвестно.

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Кирилл Сарханянц

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