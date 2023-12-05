Пресс-секретарь Байдена убежала с брифинга после одного вопроса

Надзорный комитет палаты представителей ранее выступил с заявлением, что Owasco PC получала средства от «компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм».
По мнению конгрессменов, выплаты Джо Байдену показывают, что президент, вопреки его собственным заявлениям, «знал, участвовал и получал выгоду от практикуемых его семьей схем торговли влиянием».
В ходе брифинга в понедельник корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн задал Жан-Пьер вопрос, «принял ли президент оплату» и зачем было заключать такое соглашение, если они не вели совместный бизнес.
«Я должна вам прояснить: я не видела этот отчет, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу», — ответила Жан-Пьер, после чего закрыла папку с записями и завершила брифинг, сойдя с трибуны.
Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру.