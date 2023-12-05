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07:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Рамасвами: лишение полномочий конгрессмена Сантоса открыло ящик Пандоры

Предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты США от республиканцев, раскритиковал решение Палаты представителей лишить полномочий Джорджа Сантоса, подозреваемого в коррупции. По мнению Рамасвами, это «открыло ящик Пандоры».

Источник: AP 2023

Он считает, что исключение Сантоса из Конгресса «было неправильным и создало ужасный прецедент на будущее». Как убежден предприниматель, решать этот вопрос должны были избиратели, а установить вину может только суд. «Запомните мои слова: это открывает ящик Пандоры, которым наверняка воспользуются в следующий раз, когда… кто-то из любой из партий ткнет однопартийца», — написал он на странице в X.

Палата представителей проголосовала за исключение из Конгресса Джорджа Сантоса 1 декабря. Причиной стали обвинения его в коррупции по 23 пунктам, в том числе в фальсификации данных, хищениях средств с карт спонсоров, нецелевом использовании средств, собранных на предвыборную кампанию. Сантос стал шестым членом Палаты представителей за всю историю США, исключенным из Конгресса.

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Лаура Кеффер

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