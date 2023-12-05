5 декабря, источник: ИА Башинформ
Школьникам Башкирии напомнили, при какой погоде можно не ходить в школу
Министр образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин в своем ТГ-канале обратился к коллегам, школьникам и их родителям.
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Он отметил, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в на территории республики ожидается резкое похолодание. В связи с этим образовательным учреждениям поручено организовать контроль за тепловым режимом в зданиях школ. Температура воздуха в учебных помещениях не должна быть ниже 18˚С по санитарным нормам, напомнил министр.
Он также напомнил, при каких температурах могут быть отменены занятия в школах. Так, для начальных классов занятия в сельских школах отменяются при температуре 23 ˚С ниже нуля, в городских школах — при 25 ˚С мороза. Для среднего звена в сельских школах учеба отменяются при 25 ˚С ниже нуля, в городских — при 27 ˚С мороза. Старшеклассники из сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30 ˚С мороза, из городских — при 32 ˚С мороза.
«Школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом текущих погодных условий», — добавил глава регионального минобразования.