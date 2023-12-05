Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: ИА Башинформ

Школьникам Башкирии напомнили, при какой погоде можно не ходить в школу

Министр образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин в своем ТГ-канале обратился к коллегам, школьникам и их родителям.

Источник: Башинформ

Он отметил, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в на территории республики ожидается резкое похолодание. В связи с этим образовательным учреждениям поручено организовать контроль за тепловым режимом в зданиях школ. Температура воздуха в учебных помещениях не должна быть ниже 18˚С по санитарным нормам, напомнил министр.

Он также напомнил, при каких температурах могут быть отменены занятия в школах. Так, для начальных классов занятия в сельских школах отменяются при температуре 23 ˚С ниже нуля, в городских школах — при 25 ˚С мороза. Для среднего звена в сельских школах учеба отменяются при 25 ˚С ниже нуля, в городских — при 27 ˚С мороза. Старшеклассники из сельских школ могут не посещать занятия при температуре воздуха 30 ˚С мороза, из городских — при 32 ˚С мороза.

«Школа работает при любой температуре наружного воздуха и решение об отмене очного посещения занятий из-за сильных морозов каждая школа принимает самостоятельно с учетом текущих погодных условий», — добавил глава регионального минобразования.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование