Андрей Травников: избирательная система в РФ самая совершенная и прозрачная

С поздравительным видеообращением к собравшимся выступила Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Андрей Травников напомнил: «30 лет назад начался процесс, в чём-то вынужденный, но абсолютно необходимый — становления новой российской государственности, органов власти, избирательной системы, Конституции. В чём-то мы были наивны и полны заблуждений, плюс — у нас были те ещё “советчики” и “наставники” из государств, которые, претендуя на звание “колыбели демократии”, цинично использовали демократию и гражданскую активность по своему разумению и в собственных интересах, очень часто вопреки интересам граждан и целых государств, что приводило к их разрушению. Должны были пройти годы, чтобы мы всё это осознали — риски неконтролируемого влияния бизнеса на избирательный процесс, особенно на федеральном уровне, беспрецедентного давления извне на нашу страну. Напоминаю об этом, чтобы продемонстрировать мудрость нашего народа и руководства нашей страны. Правильно сказал наш Президент Владимир Путин — Россия свой лимит на революции давно выбрала.
И несмотря на то, что в эти 30 лет мы донастраивали нашу избирательную систему, вносили поправки в Конституцию — фактически мы живём по основам, заложенным 30 лет назад. Все внесённые изменения были направлены на укрепление нашей суверенности, демонстрацию верховенства наших ценностей и принципов надо всем остальным. В традициях выборов в нашей стране, в Новосибирской области отмечается легитимность, законность, прозрачность, но я бы ещё добавил праздничность — это обязательная традиция нашего народа. Сегодня мы горды тем, что у нас — самая технологичная, совершенная и прозрачная избирательная система во всём мире. Нет на планете государства такого масштаба, где проводились бы все избирательные компании — от субъектовых до федеральных — путём прямого всенародного голосования. С каждым разом, с каждыми новыми выборами мы делаем этот процесс всё более удобным для граждан, всё более современным, и существенный вклад в эту работу — ваш, членов Новосибирской избирательной комиссии«, — подчеркнул Андрей Травников. Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо отметила: “Мы — часть единой избирательной системы России, но каждый регион отличается от других менталитетом своих жителей, отношением к выборам, особенностями территориального устройства. Новосибирская область в этом смысле тоже по-своему уникальна — у нас очень требовательный избиратель, не терпящий грубых нарушений. Мы всегда открыты для инноваций, применения новых технологий, и в этом смысле мы можем гордиться своей избирательной системой. У нас “армия” — почти 15 тысяч человек, и не так часто мы имеем возможность собраться и поздравить организаторов выборов, так что этот юбилей для нас — большой праздник”.
За заслуги в подготовке и проведении выборов на территории Новосибирской области, многолетний добросовестный труд Андрей Травников вручил членам новосибирского избиркома Почётные грамоты и Благодарности Губернатора Новосибирской области.
Отметим, что за минувшие 30 лет Новосибирская избирательной комиссия провела более 2500 выборных и референдумных мероприятий. Ближайшая большая работа — это выборы Президента Российской Федерации в марте 2024 года.