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5 декабря, источник: dostup1.ru

Губернатор Текслер рассказал, как преобразится центр Челябинска

Губернатор Алексей Текслер рассказал, как преобразится центр Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мы сделали упор на реку Миасс, на берегах которой развивался город. Сейчас появилась удобная пешеходная зона, где можно с комфортом провести время или устроить массовые мероприятия. Мы планируем дальнейшее развитие прибрежной зоны: в 2024 году начнем строить набережную от улицы Энгельса до Северо-Крымской. Возможно, успев включить участок от Свердловского проспекта до Энгельса, в основном на внебюджетные средства. И со стороны Братьев Кашириных и Университетской набережной тоже будут работать частные инвесторы. Это будут новые набережные в парковом стиле — без гранита, бетона», — сказал глава региона во время Прямой линии.

Также он добавил, что на повестке дня стоит вопрос очистки самой реки Миасс. «За последние несколько лет видно, как река убирается, но в основном это водоросли, которые прорастают наверх, и техника их срезает. Основная проблема — донные отложения. С советских времен Миасс не чистили. Мы начинаем эту работу, река будет чиститься. Она будет в другом состоянии. Также займемся ливневыми стоками — они существенно влияют на состояние реки», — сказал Текслер.

На очереди, по его словам, реконструкция ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина.

Губернатор попросил главу Челябинска Наталью Котову организовать общественное обсуждение проектов. «Три участка со стороны Университетской Набережной находятся в стадии проектирования. Зимой получим экспертные заключения. Со стороны “Манхэттена” проектируется застройщиком. С весны следующего года планируем выйти на благоустройство этих участков», — ответила мэр.

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