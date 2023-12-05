5 декабря, источник: dostup1.ru
Губернатор Текслер рассказал, как преобразится центр Челябинска
Губернатор Алексей Текслер рассказал, как преобразится центр Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«Мы сделали упор на реку Миасс, на берегах которой развивался город. Сейчас появилась удобная пешеходная зона, где можно с комфортом провести время или устроить массовые мероприятия. Мы планируем дальнейшее развитие прибрежной зоны: в 2024 году начнем строить набережную от улицы Энгельса до Северо-Крымской. Возможно, успев включить участок от Свердловского проспекта до Энгельса, в основном на внебюджетные средства. И со стороны Братьев Кашириных и Университетской набережной тоже будут работать частные инвесторы. Это будут новые набережные в парковом стиле — без гранита, бетона», — сказал глава региона во время Прямой линии.
Также он добавил, что на повестке дня стоит вопрос очистки самой реки Миасс. «За последние несколько лет видно, как река убирается, но в основном это водоросли, которые прорастают наверх, и техника их срезает. Основная проблема — донные отложения. С советских времен Миасс не чистили. Мы начинаем эту работу, река будет чиститься. Она будет в другом состоянии. Также займемся ливневыми стоками — они существенно влияют на состояние реки», — сказал Текслер.
На очереди, по его словам, реконструкция ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина.
Губернатор попросил главу Челябинска Наталью Котову организовать общественное обсуждение проектов. «Три участка со стороны Университетской Набережной находятся в стадии проектирования. Зимой получим экспертные заключения. Со стороны “Манхэттена” проектируется застройщиком. С весны следующего года планируем выйти на благоустройство этих участков», — ответила мэр.