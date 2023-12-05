Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Узбекистане подготовлена Конституция, написанная шрифтом Брайля

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минюст Узбекистана подготовил и опубликовал версию Конституции, написанную шрифтом Брайля для незрячих и слабовидящих людей. Тираж книги составляет три тысячи экземпляров, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В подготовке издания участвовали представители Общества слепых, а также других организаций.

Кроме того, подготовлена аудиокнига конституционных норм, чтобы как можно больше граждан страны смогли в удобной форме ознакомиться с ними.

Напомним, что в утвержденной недавно Шавкатом Мирзиёевым программе мероприятий в честь 31-й годовщины принятия Конституции издание Основного закона на шрифте Брайля — один из пунктов программы.

Также запланировано появление улицы Конституции в каждом районе и городе страны, создание в Бектемирском районе Ташкента нового «Парка Конституции», творческие конкурсы, школьные олимпиады и уроки Конституции, многие другие творческие, культурные, интеллектуальные мероприятия.

Отметим, что в честь Дня Конституции узбекистанцы отдохнут на этой неделе три дня подряд с 8 по 10 декабря.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Опять без света. В двух районах Ташкента отключат электричество
Президент Узбекистана помиловал 334 заключенных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта