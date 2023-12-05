В Узбекистане подготовлена Конституция, написанная шрифтом Брайля

В подготовке издания участвовали представители Общества слепых, а также других организаций.
Кроме того, подготовлена аудиокнига конституционных норм, чтобы как можно больше граждан страны смогли в удобной форме ознакомиться с ними.
Напомним, что в утвержденной недавно Шавкатом Мирзиёевым программе мероприятий в честь 31-й годовщины принятия Конституции издание Основного закона на шрифте Брайля — один из пунктов программы.
Также запланировано появление улицы Конституции в каждом районе и городе страны, создание в Бектемирском районе Ташкента нового «Парка Конституции», творческие конкурсы, школьные олимпиады и уроки Конституции, многие другие творческие, культурные, интеллектуальные мероприятия.
Отметим, что в честь Дня Конституции узбекистанцы отдохнут на этой неделе три дня подряд с 8 по 10 декабря.