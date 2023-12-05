Куйвашев: Застраивать Парк 50-летия ВЛКСМ никто не будет

«В парковую зону никто залазить не будет. Строительство спортивной гостиницы будет только на земле, которая принадлежит училищу олимпийского резерва. Надеюсь, администрация города меня услышит, и сам парк надо привести в порядок. Парк никто не тронет», — заявил губернатор.
Он также добавил, что текущие общежития устарели, а условия в них «спартанские».
«Мы будем строить новые общежития на земле, которая принадлежит училищу. Парк заживет новой жизнью. Училище — это кузня спортивных кадров, это важная часть их подготовки», — добавил глава региона.
Напомним, екатеринбуржцы обратились за помощью к президенту Владимиру Путину в вопросе застройки парка. Как говорится в тексте обращения (есть в распоряжении Накануне.RU), парк является особо охраняемой природной территорией, в нем проводят время и занимаются физкультурой местные жители, а также дети из школ и колледжей. Однако в октябре 2023 года власти Екатеринбурга провели общественные обсуждения, из которых жители узнали, что часть парка собираются застроить для местного училища олимпийского резерва.
«Это происходит при согласовании с региональным правительством и областными министерствами. Собираются построить “здание общежития с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром”. Это уже четвертый этап застройки парка за последние 25 лет. Никакие обещания за все эти годы по благоустройству парка так никто и не выполнил», — говорится в обращении к Путину.