5 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Фермеры возобновляют протесты: за три года эта власть не сделала абсолютно ничего
Фермеры намерены снова перейти к активной фазе протестов, переговоры с властями не завершились ничем.
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КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. После завершившихся в понедельник провалом переговоров с властями молдавские фермеры намерены возобновить протесты, задействовав в них припаркованные в центре Кишинева тракторы.
Один из протестующих аграриев, фермер из Каушанского района Серджиу Стефанко привез с собой мешок навоза. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что навоз будет использован в ходе акции протеста. Фермер выразил возмущение отношением властей к ситуации в отрасли.
«Мы вышли не для того, чтобы отправить кого-то в отставку, а попросить того, о чем они заявляли в 2020 году. В 2020-м эти люди, которые сейчас сидят в теплых креслах, заявляли одно. Прошло три года, и что они сделали? Три года. Не сделано абсолютно ничего», — сказал Стефанко.
Фермер также признался, что сожалеет о принятом решении вернуться в Молдову после 16 лет работы за границей.
«Сожалею и мне стыдно, что я убедил семью вернуться и остаться здесь. Те, кто хочет вернуться и инвестировать, будьте внимательны, потому что вернетесь, инвестируете и останетесь, как мы», — сказал фермер.
Ранее стало известно, что аграрии намерены проехать на тракторах маршем по центру Кишинева, возле здания правительства.
В понедельник, 4 декабря, в администрации президента состоялась встреча главы государства Майи Санду с представителями бастующих фермеров, в том числе главой ассоциации «Сила фермеров» Александром Слусарем. Санду отметила, что «государство должно быть рядом с фермерами в этот сложный период, и подчеркнула важную поддержку, оказанную в прошлом году аграрному сектору». Также она упомянула субсидии в размере 1,9 миллиарда леев, предоставленные в этом году.
Кроме того, как пишет пресс-служба, Майя Санду отметила, что «конкретные проблемы необходимо решать совместно с профильным министерством» и призвала фермеров продолжить переговоры с исполнительной властью.
Фермеры, которые 23 ноября возобновили ранее свои протестные акции и приехали в столицу на тракторах, которые припарковали перед зданием правительства, сообщили, что в понедельник, 4 декабря, проведут несколько встреч — с председателем парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Александру Трубкой и президентом Майей Санду. Фермеры также заявили, что будут добиваться разговора с премьер-министром и руководством Нацбанка. Однако никаких сообщений в прессе, кроме релиза о встрече с президентом, в понедельник не последовало.
Ранее бастующие аграрии перечислили основные требования к властям страны.
Введение решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям на период до 31 октября 2024 года моратория на начисление штрафных санкций, принудительное исполнение обязательств и начала процедур неплатежеспособности в отношении микро-, малых и средних фермеров, имеющих в структуре своих сельскохозяйственных угодий не менее 70% посевов зерновых и масличных культур;
Утверждение и финансирование схем прямых выплат за гектар начиная с 2024 года по примеру Европейского союза;
Выделение в 2024 году из Национального фонда развития сельского хозяйства 50%, но не менее 1 миллиарда леев, для микро-, малых и средних фермеров в качестве компенсации за мизерные цены в виде прямых платежей за гектар подсолнечника и кукурузы, выращенных в 2023 году;
Запрет импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника как минимум до 31 марта 2024 года и транзит зерна и масличных культур из Украины только железнодорожным транспортом.
Как отмечают аграрии, все эти требования «могут быть достигнуты без дополнительных бюджетных расходов».
На брифинге в конце ноября министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил об отсутствии законных норм, которые бы могли обусловить мораторий по кредитам, и предложил фермерам сосредоточиться на той помощи, которую можно выполнить.