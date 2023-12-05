Учебные заведения обязали обеспечить студентов общежитиями в РК

«С 1 сентября этого года мы проработали весь прошлый год и внесли соответствующие изменения в закон об образовании. Теперь будут выставляться очень жесткие требования к высшим учебным заведениям по 100%-ному обеспечению фондом общежитий вновь поступивших и 70% в целом, чтобы потребность была закрыта», — цитирует слова министра портал Kazinform.
Теперь, согласно новым правилам, вузы не смогут работать, если не будут соблюдать данные требования. Поскольку это уже будет требование законодательства, в данный момент ведется проработка необходимых нормативно-правовых документов сопутствующего приказа министерства.
«При выдаче лицензий будет учитываться обязательное требование — вузы не смогут осуществлять свою образовательную деятельность без соблюдение этого обязательного условия», — заключил Нурбек.
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