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5 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Учебные заведения обязали обеспечить студентов общежитиями в РК

Об этом на брифинге в правительстве заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Отныне будут выставляться жесткие требования к вузам в плане 100%-ного обеспечения местом в общежитии первокурсников, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

«С 1 сентября этого года мы проработали весь прошлый год и внесли соответствующие изменения в закон об образовании. Теперь будут выставляться очень жесткие требования к высшим учебным заведениям по 100%-ному обеспечению фондом общежитий вновь поступивших и 70% в целом, чтобы потребность была закрыта», — цитирует слова министра портал Kazinform.

Теперь, согласно новым правилам, вузы не смогут работать, если не будут соблюдать данные требования. Поскольку это уже будет требование законодательства, в данный момент ведется проработка необходимых нормативно-правовых документов сопутствующего приказа министерства.

«При выдаче лицензий будет учитываться обязательное требование — вузы не смогут осуществлять свою образовательную деятельность без соблюдение этого обязательного условия», — заключил Нурбек.

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