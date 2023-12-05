5 декабря, источник: ИА Башинформ
Мэр Уфы прокомментировал проблему с дымоходами
Ремонт дымоходов в многоквартирных домах следует как можно скорее включить в утвержденный перечень видов капитального ремонта, убежден мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
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Несмотря на то, что дымоходы являются общедомовым имуществом, на этот вид работ сегодня не предусмотрено ничего, пояснил на оперативном совещании в мэрии замруководителя НОФ «Региональный оператор РБ» Павел Кузин.
«В настоящее время шесть основных видов капремонта, под которые создана система Регоператоров в России, определены Жилищным кодексом РФ. Мы можем выполнять только те виды, которые определены Жилищным кодексом либо как дополнительные виды — правительством республики, — уточнил он. — Знаю, что как раз по инициативе Уфы этот вопрос рассматривается сейчас на законодательном уровне. После включения дымоходов в нормативные документы как дополнительного вида ремонтных работ, наверно, после этого уже возможно говорить о выполнении какого-то ремонта».
Как заявил на это Ратмир Мавлиев, понятно, что «всегда хочется быть хорошим и делать только то, что нравится». Тем не менее есть вопросы, которые придется решать.
«Это общедомовое имущество. Пока наши коллеги-ресурсники просто отключают, работают на опережение для того, чтобы просто не погубить никого. Тем не менее, этот вопрос требует срочного решения. Я обращаю ваше внимание, доведите до коллег. Жители ждут, и мы просим, чтобы этот вопрос как можно быстрее решался с вашим участием. А так, безусловно, мы радуемся, когда подъезды ремонтируются. Прекрасная программа. Спасибо Главе республики за то, что уделяет внимание этой проблеме. И, безусловно, радуемся, что качество оказанных вами услуг растет с каждым годом. Тут нет вопросов. Но есть проблема, которую надо решать и поэтому мы обращаемся к вам, оперативнее, пожалуйста», — заключил мэр Уфы, обращаясь к замруководителя НОФ «Региональный оператор РБ».
Как сообщал ранее «Башинформ», В Уфе, благодаря республиканской программе комплексного ремонта подъездов, в этом году отремонтированы 172 подъезда в 54 многоквартирных домах. Только в 2023 году на комплексный ремонт уфимских подъездов было направлено 299 млн рублей из республиканского и муниципального бюджетов.