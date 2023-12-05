«Хотел бы еще раз акцентировать внимание: все вопросы, вне зависимости от того, каким образом они поступили на прямую линию, каждый из этих вопросов уйдет в работу, мы это делаем традиционно. По итогам каждой прямой линии формируется перечень поручений моих по каждому вопросу. Собственно, эта прямая линия не будет исключением, и каждый вопрос найдет свой ответ», — заявил Алексей Текслер. На первом месте по количеству вопросов оказался Челябинск, на втором — Магнитогорск. Далее следуют Миасс и Златоуст. Губернатор рассказал, что в южноуральской столице планируется реконструкция парка Гагарина и обновление архитектурной подсветки и иллюминации зданий. Также река Миасс будет очищена от водорослей и донных отложений. Будет решена проблема нехватки больниц в микрорайоне Чурилово. Сейчас взрослым и детям приходится ездить в другие лечебные учреждения в переполненном общественном транспорте или на такси в обе стороны за 800 рублей. Жительница микрорайона Вишневая горка под Челябинском попросила губернатора открыть в детском саду группу для аллергиков. Ее ребенку 4 года. Обычную группу посещать не может из-за аллергии. Дошкольных учреждений со специализированными группами поблизости нет. Глава региона взял этот вопрос на контроль. Отдельно была поднята тема зарплат бюджетников. С 1 января 2024 года планируется их индексация. Она коснется и региональных, и муниципальных работников бюджетной сферы. Молодая учительница из Челябинска пожаловалась губернатору, что ее унижает мизерная зарплата. Она получает 26 тысяч рублей. Алексей Текслер отметил, что педагог, работающий первый год, зарабатывает небольшие деньги, так как надбавки положены после года работы в школе. Проблема актуальная, и она будет решаться. Жительница Варненского района попросила выделить средства муниципалитету на приобретение мусорных баков в район. Алексей Текслер заявил, что с 2019 года власти активно работают по мусорной реформе. Он дал поручение администрации района разобраться в этом вопросе. При этом в Челябинской области 23 процента мусора собирается раздельным способом. «Челябинская область среди лидеров по этой работе в стране. Но надо больше, понятно, что 23 процента — это не 100. Есть над чем еще работать», — сказал глава региона. Также во время прямой линии Алексей Текслер анонсировал появление быстрых зарядных станций для электромобилей на Южном Урале. Он считает, что регион должен удовлетворять потребности автолюбителей, а государство планирует развивать программу по стимулированию производства электрических автомобилей. На прямую линию с губернатором обратилась жительница села Песчаное Увельского района. Она пожаловалась на разбитую дорогу. По ее словам, чтобы попасть в больницу райцентра, матери с детьми приходится тратить 800 рублей на такси. «Даю поручение главе Увельского района выехать на эту дорогу, осмотреть ее и провести переговоры с миндором, что можно сделать», — пообещал губернатор. Что касается обновления транспорта, то Алексей Текслер на прямой линии заявил, что до конца 2024 года в Челябинске старые модели общественного транспорта исчезнут с улиц. Также столица области получит 200 новых троллейбусов. Поступил вопрос от военнослужащего 90-й танковой дивизии. Он попросил пригласить его дочку на губернаторскую елку. Глава региона заверил, что девочка сможет побывать на празднике. Он выразил огромную благодарность всем бойцам СВО и пожелал им вернуться с победой. Прямая линия приняла 7552 обращения. Авторы вопросов, на которые Алексей Текслер не успел ответить во время эфира, получат ответы после трансляции. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что губернатор Текслер предложил распределять выпускников медвузов по госучреждениям. Члены медицинского сообщества Челябинской области уже поддержали эту идею.