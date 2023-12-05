Токаев подписал указ по привлечению инвестиций в экономику страны

«Главой государства подписан Указ “О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны”, — говорится в сообщении.
В целях обеспечения высоких темпов экономического роста и реальной диверсификации национальной экономики путем реализации инвестиционных проектов, реализуемых отечественными и иностранными инвесторами, за счет повышения уровня координации и контроля деятельности по их эффективной и действенной поддержке в соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Токаев постановил определить полномочия Совета по привлечению инвестиций.
Полномочия инвестиционного штаба:
принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;
разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, принимаемые правительством РК в соответствии со статьей 61 Конституции;
вносить президенту и премьер-министру предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемых должностей руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.
Президент также постановил установить персональную ответственность:
1) председателя и членов Инвестиционного штаба за улучшение инвестиционного климата, а также своевременную реализацию инвестиционных проектов с предоставлением президенту не реже одного раза в квартал отчета о проведенной работе;
2) руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.