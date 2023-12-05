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5 декабря, новости Казахстана, источник: КазТАГ

Токаев подписал указ по привлечению инвестиций в экономику страны

Астана. 5 декабря. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ по привлечению инвестиций в экономику страны, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: AP 2023

«Главой государства подписан Указ “О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны”, — говорится в сообщении.

В целях обеспечения высоких темпов экономического роста и реальной диверсификации национальной экономики путем реализации инвестиционных проектов, реализуемых отечественными и иностранными инвесторами, за счет повышения уровня координации и контроля деятельности по их эффективной и действенной поддержке в соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Токаев постановил определить полномочия Совета по привлечению инвестиций.

Полномочия инвестиционного штаба:

принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;

разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, принимаемые правительством РК в соответствии со статьей 61 Конституции;

вносить президенту и премьер-министру предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемых должностей руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

Президент также постановил установить персональную ответственность:

1) председателя и членов Инвестиционного штаба за улучшение инвестиционного климата, а также своевременную реализацию инвестиционных проектов с предоставлением президенту не реже одного раза в квартал отчета о проведенной работе;

2) руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

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