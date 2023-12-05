Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с послом Шри-Ланки

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, губернатор Глеб Никитин провел рабочую встречу с делегацией Шри-Ланки во главе с чрезвычайным и полномочным послом Джанитой Лиянаге. Вопросы сотрудничества обсудили в рамках международного форума «СО. ЗНАНИЕ», который проходит в Нижнем Новгороде с 4 по 6 декабря.
По словам губернатора, одной из перспективных сфер сотрудничества является образование. В частности, согласно информации, в вузах региона обучается более 6 тыс. иностранных студентов, в том числе около 20 граждан Шри-Ланки. Глеб Никитин отметил, что эта цифра может быть гораздо выше.
«У нас можно получить отличное высшее образование по различным направлениям: это и экономика, и медицина, международные отношения, педагогика, психология и многие другие. Кроме того, сейчас мы в рамках национального проекта “Наука и университеты” реализуем проект создания IT-кампуса “Неймарк”», — уточнил он.
Губернатор пригласил представителей Шри-Ланки стать участниками проекта.
Джанита Лиянаге, в свою очередь, заверила, что Шри-Ланка также заинтересована в продолжении сотрудничества с Нижегородской областью, в том числе в образовательной сфере.
Напомним, делегация из Шри-Ланки во главе с послом Джанитой Лиянаге посещала Нижний Новгород в августе. Стороны запланировали развивать сотрудничество регионов в сфере туризма.