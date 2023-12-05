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5 декабря, источник: НТА-Приволжье

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с послом Шри-Ланки

Нижний Новгород. 5 декабря. НТА-Приволжье — Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с послом Шри-Ланки.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, губернатор Глеб Никитин провел рабочую встречу с делегацией Шри-Ланки во главе с чрезвычайным и полномочным послом Джанитой Лиянаге. Вопросы сотрудничества обсудили в рамках международного форума «СО. ЗНАНИЕ», который проходит в Нижнем Новгороде с 4 по 6 декабря.

«Участие ланкийских представителей в нижегородских мероприятиях позволяет нам найти дополнительные точки соприкосновения. Выражаю надежду на дальнейшее развитие и реализацию новых и интересных проектов. Мы готовы рассмотреть варианты расширения торгово-экономического взаимодействия».

сказал Глеб Никитин

По словам губернатора, одной из перспективных сфер сотрудничества является образование. В частности, согласно информации, в вузах региона обучается более 6 тыс. иностранных студентов, в том числе около 20 граждан Шри-Ланки. Глеб Никитин отметил, что эта цифра может быть гораздо выше.

«У нас можно получить отличное высшее образование по различным направлениям: это и экономика, и медицина, международные отношения, педагогика, психология и многие другие. Кроме того, сейчас мы в рамках национального проекта “Наука и университеты” реализуем проект создания IT-кампуса “Неймарк”», — уточнил он.

Губернатор пригласил представителей Шри-Ланки стать участниками проекта.

Джанита Лиянаге, в свою очередь, заверила, что Шри-Ланка также заинтересована в продолжении сотрудничества с Нижегородской областью, в том числе в образовательной сфере.

«В рамках наших первых визитов мы были больше сконцентрированы на продвижение туристического направления и торгово-экономической деятельности, но также посетили и университеты. После этого мы уже начали обсуждение вместе с университетами Шри-Ланки. Будем работать над тем, чтобы увеличить число студентов в Нижегородской области. Мы также хотим наладить сотрудничество в данном направлении».

отметила Джанита Лиянаге

Напомним, делегация из Шри-Ланки во главе с послом Джанитой Лиянаге посещала Нижний Новгород в августе. Стороны запланировали развивать сотрудничество регионов в сфере туризма.

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