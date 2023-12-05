5 декабря, источник: Город Казань.KZN.RU
Ильсур Метшин поспорил с нейросетью на форуме «Казаныш»
Он принял участие в создании мозаичного панно московского скульптора Марата Наби, посвященного размышлениям о Казани будущего.
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(Город Казань KZN.RU, 5 декабря). Сегодня Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел выставку партнеров Международного архитектурно-строительного форума «Казаныш: отражение идентичности», который проходит в театре им. Г. Камала. На стенде строительной компании «СМУ-88», созданном совместно с Галерей современного искусства «БИЗON», в течение трех дней московский скульптор Марат Наби создаст мозаичный триптих, посвященный размышлениям о Казани будущего, эскиз которого создан с помощью нейросети. Ильсур Метшин внес свой вклад в создание панно.
«Надеюсь, нейросети человека не заменят… В эскизе искусственный интеллект предложил нам черное окошко, давайте поменяем — зажжем свет», — сказал Ильсур Метшин, выбрав светлый камешек.
«Это первый опыт работы с новыми технологиями. Хотелось внести в древнейшее искусство новые технологии, которые также помогают строителям и архитекторам», — поделился Марат Наби.
Вслед за Мэром внести свой вклад в создание панно пожелали многие участники форума.
Марат Наби — один из лучших современных мастеров, работающих в технике мозаики. Он разрабатывал панно для главного храма Вооруженных сил РФ, станций московского метро «Нагатинский затон» и «Смоленская».
На выставке Ильсур Метшин также ознакомился со стендами строительной компании «КамаСтройИнвест», девелоперских компаний «Унистрой», «Самолет» и др.
Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» проходит в Казани с 5 по 7 декабря, на площадке театра им. Г. Камала. Мероприятие соберет порядка 5 тысяч участников. К нему присоединились более 250 спикеров, из которых 19 — иностранные. Среди них эксперты из Турции, Ирана, Китая, Катара, Индии, ОАЭ, Италии и Великобритании. Своим видением поделятся мэры, архитекторы, урбанисты из стран БРИКС, а также представители 96 архитектурных бюро России.