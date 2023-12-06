Лукашенко — народу Финляндии: необходимо вернуться к восстановлению утраченных связей

«К сожалению, сегодня нестабильная и противоречивая ситуация на нашем едином пространстве негативно влияет на устойчивое развитие обеих стран, препятствует возможности получать взаимную выгоду. Политические деятели вашего государства на протяжении многих десятилетий вносили значительный вклад в разрешение очень сложных конфликтов ради мирного сосуществования народов. Так, именно в Хельсинки подписан исторический заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Беларусь также большой период времени содействует реализации инициативы по организации широкого многостороннего диалога по укреплению мер доверия, безопасности и взаимодействия в регионе», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил убеждение, что создание дальнейших барьеров между белорусами и финнами не соответствует общим интересам. «Необходимо вернуться к восстановлению утраченных и формированию новых экономических и гуманитарных связей», — подчеркнул глава государства.
Президент пожелал народу Финляндии мира, успехов и благополучия.