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6 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко — народу Финляндии: необходимо вернуться к восстановлению утраченных связей

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Финляндии с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

«К сожалению, сегодня нестабильная и противоречивая ситуация на нашем едином пространстве негативно влияет на устойчивое развитие обеих стран, препятствует возможности получать взаимную выгоду. Политические деятели вашего государства на протяжении многих десятилетий вносили значительный вклад в разрешение очень сложных конфликтов ради мирного сосуществования народов. Так, именно в Хельсинки подписан исторический заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Беларусь также большой период времени содействует реализации инициативы по организации широкого многостороннего диалога по укреплению мер доверия, безопасности и взаимодействия в регионе», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что создание дальнейших барьеров между белорусами и финнами не соответствует общим интересам. «Необходимо вернуться к восстановлению утраченных и формированию новых экономических и гуманитарных связей», — подчеркнул глава государства.

Президент пожелал народу Финляндии мира, успехов и благополучия.

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