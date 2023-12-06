6 декабря, источник: АиФ Красноярск
Бывший вице-спикер красноярского ЗС Попов рассказал об эмиграции в Болгарию
Политик ушёл в отставку в ноябре 2022 года, после чего получил вид на жительство в Болгарии, воссоединившись с семьёй.
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Бывший вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Сергей Попов рассказал о жизни после отъезда из России. Политик дал интервью изданию «Борус».
Сергей Попов подал в отставку в ноябре 2022 года. Сейчас он с семьёй живёт в Болгарии. Во время одной из поездок в Болгарию, где жили его бывшая жена Ирина с детьми, он решил с ней воссоединиться, так как до этого они были в разводе.
Поэтому он взял билет в один конец, собаку и переехал в Болгарию. Получил вид на жительство в январе 2023 года.
На данный момент Сергей Попов занимается IT-деятельностью, пытается запустить два проекта — с недвижимостью и с автомобилями с американских аукционов.
Основные сложности, с которыми столкнулся релокант, связаны с дефицитом общения. В свободное время он бегает по побережью, катается с сыном на сноуборде.
На данный момент, он не планирует возвращаться в Красноярск.
Ранее сообщалось о том, что Красноярск вошёл в число лучших городов России для переезда.