Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: ЕАН

Свердловский губернатор ввел особый режим из-за аномальных морозов

Коммунальные, дорожные и аварийные службы Свердловской области переведены на усиленный режим работы из-за резкого похолодания в регионе. Поручения дал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили ЕАН в департаменте информполитики.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 70% 762 мм рт. ст. +11°

Министерство ЖКХ и главы городов должны организовать усиленную работу коммунальщиков, а аварийные бригады перевести на круглосуточный режим. Предприятия электроэнергетики обязаны обеспечить готовность ремонтных служб и спецтехники на случай ЧП. Управление автодорог должно гарантировать исправное движение автобусов.

Отдельно перевозчикам напомнят, что водителям запрещено высаживать детей на мороз, даже если им нечем платить за проезд. МинЖКХ будет отслеживать любые сбои в работе газовой, электрической и другой инфраструктуры.

Аномальное похолодание пришло в Свердловскую область в ночь на 6 декабря. В отдельных районах температура может опуститься до −40 градусов. По данным синоптиков, такие значения ниже нормы на 17−22 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как Куйвашев: «политический»
Свердловская область завершает год с
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта