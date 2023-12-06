Свердловский губернатор ввел особый режим из-за аномальных морозов

Министерство ЖКХ и главы городов должны организовать усиленную работу коммунальщиков, а аварийные бригады перевести на круглосуточный режим. Предприятия электроэнергетики обязаны обеспечить готовность ремонтных служб и спецтехники на случай ЧП. Управление автодорог должно гарантировать исправное движение автобусов.
Отдельно перевозчикам напомнят, что водителям запрещено высаживать детей на мороз, даже если им нечем платить за проезд. МинЖКХ будет отслеживать любые сбои в работе газовой, электрической и другой инфраструктуры.
Аномальное похолодание пришло в Свердловскую область в ночь на 6 декабря. В отдельных районах температура может опуститься до −40 градусов. По данным синоптиков, такие значения ниже нормы на 17−22 градусов.