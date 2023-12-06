6 декабря, источник: АиФ Красноярск
Красноярцы оставляют вопросы для губернатора Михаила Котюкова
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проведёт прямую трансляцию 6 декабря в 19:00.
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Жители Красноярского края оставляют вопросы Михаилу Котюкову. Под постом о трансляции, которая пройдёт 6 декабря в 19:00, красноярцы оставляют интересующие их вопросы.
Так, жители интересуются вопросами экологии и изменения климата, вопросами, связанными с проведением СВО и участниками спецоперации. Поступают жалобы на некачественную уборку снега на дорогах, особенно во дворах. Поступают вопросы о строительстве новых сооружений, в частности моста через реку Тарайку.
Также жителям интересна ситуация с бродячими собаками в крае. Помимо этого, жителей волнуют вопросы, связанные с питанием в школах. Поступают жалобы на обработку дорог «бионордом», несмотря на судебный запрет. Жители жалуются на проблемы с вывозом мусора, проблемы с управляющими компаниями, просят помочь разобраться с мерами поддержки многодетных семей. Поступает и множество других вопросов.
Оставить вопрос можно в соцсетях губернатора по ссылке. Трансляцию можно будет посмотреть в телеграм-канале Михаила Котюкова, на его странице в ВКонтакте и Одноклассниках.