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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: АиФ Красноярск

Красноярцы оставляют вопросы для губернатора Михаила Котюкова

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проведёт прямую трансляцию 6 декабря в 19:00.

Источник: Правительство Красноярского края

Жители Красноярского края оставляют вопросы Михаилу Котюкову. Под постом о трансляции, которая пройдёт 6 декабря в 19:00, красноярцы оставляют интересующие их вопросы.

Так, жители интересуются вопросами экологии и изменения климата, вопросами, связанными с проведением СВО и участниками спецоперации. Поступают жалобы на некачественную уборку снега на дорогах, особенно во дворах. Поступают вопросы о строительстве новых сооружений, в частности моста через реку Тарайку.

Также жителям интересна ситуация с бродячими собаками в крае. Помимо этого, жителей волнуют вопросы, связанные с питанием в школах. Поступают жалобы на обработку дорог «бионордом», несмотря на судебный запрет. Жители жалуются на проблемы с вывозом мусора, проблемы с управляющими компаниями, просят помочь разобраться с мерами поддержки многодетных семей. Поступает и множество других вопросов.

Оставить вопрос можно в соцсетях губернатора по ссылке. Трансляцию можно будет посмотреть в телеграм-канале Михаила Котюкова, на его странице в ВКонтакте и Одноклассниках.

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