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Спецоперация на Украине
6 декабря, источник: Комсомольская правда

Президент России наградил героя СВО из Перми

Данилу Шкарину вручили медаль за мужество, отвагу и самоотверженность.

Источник: из личного архива Данила Шкарина

Накануне Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря, пришло сообщение о том, что волонтера-поисковика пермского отряда «Регион59-поиск пропавших людей» Данила Шкарина наградили медалью «За спасение погибавших». Указ об этом подписал Президент России, отметив, что наградой пермяк удостоен за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в СВО.

Сержант Данил Шкарин прошел срочную службу, затем два года прослужил по контракту. По профессии он — медбрат, и вот уже второй год Данил в зоне СВО ежедневно вытаскивает из-под обстрела раненых бойцов.

— Медаль мне вручили за эвакуацию раненых с передовой, — рассказал Данил Шкарин «Комсомолке». — Людей с осколочными и пулевыми ранениями нам удавалось живыми достать из-под огня, под обстрелом. Чаще всего переносили на носилках, а бывало, если сильный огонь, за бронежилет им цепляли канат и на этом канате вытаскивали в безопасное место, а уже потом эвакуировали в госпиталь.

Благодаря самоотверженности Данил были спасены многие жизни,

— Сколько человек мы вытащили, не считал, — говорит он. — Но больше года мы каждый день и каждую ночь беспрерывно выезжали на передовую.

В марте при эвакуации раненых Данил сам попал под обстрел, получил осколочное ранение в левое плечо и руку. Он самостоятельно вышел из-под огня, отлежал три недели в госпитале и вновь вернулся на передовую.

— Волонтерский опыт помогает мне ориентироваться на местности, действовать в крайне экстренных ситуациях, — признается Данил.

Его друзья из отряда «Регион59-поиск пропавших людей» поздравили героя с высокой наградой.

— Поощрение, которое ты получил, является заслуженным признанием твоих достижений и вклада в общее благо, — написали они Данилу. — Ты не только заслужил эту награду своим трудом и самоотверженностью, но и продолжаешь быть вдохновением для нас всех. Мы желаем тебе дальнейших побед, благополучия и скорейшего возвращения к домашнему очагу.

А еще возвращения Данила домой ждут пятеро детей — сын от первого брака и четыре падчерицы.

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