«Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах», — сообщает пресс-служба Акорды.
— рассказал о том, что за 10 месяцев текущего года в экономику области было привлечено Т804,4 млрд инвестиций, что на 8,2% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Основная доля вложений приходится на частные инвестиции — Т725,5 млрд, в том числе в обрабатывающую промышленность — Т62,6 млрд, в добычу металлических руд — Т145,6 млрд;
— информировал, что в текущем году запланирован запуск 19 крупных проектов на сумму Т57,2 млрд. Для всех инвестиционных проектов организован принцип зеленого коридора;
— сообщил о разработке ряда инфраструктурных проектов, в том числе о подготовке проектно-сметной документации автодороги Актобе — Карабутак — Улгайсын.
— представил проект по строительству канализационных очистных сооружений в Актобе за счет привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость проекта составляет Т53,5 млрд.
— проинформировал о запуске третьей нитки газопровода-отвода в Актобе от магистрального газопровода Бухара — Урал. Реализация проекта позволит решить проблему загруженности существующих газопроводов.
Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии Актюбинской области.
«Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание», — заявил глава государства.
Наряду с этим представители крупных компаний презентовали Токаеву свои инвестиционные проекты.
«Так, генеральный директор ERG Серик Шахажанов доложил о реализации в Актюбинской области Экологической стратегии, в которую до 2030 года планируется инвестировать Т228 млрд. В рамках стратегии завершена модернизация газоочистных систем плавильных цехов № 1, 2 Актюбинского завода ферросплавов. Генеральный директор АО “СНПС-Актобемунайгаз” Ли Шуфэн рассказал президенту страны о проектах первой, второй и третьей очереди ГПЗ-3 Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, отвечающих самым высоким стандартам современных технологий в подготовке нефти и газа. Общий объем инвестиций составляет Т3,5 трлн», — сказано в сообщении.
Управляющий директор Eni Plenitude Arm Wind Алекс Стиллавато представил Касым-Жомарту Токаеву информацию о проектах, реализованных на территории Казахстана.
«В частности, компания осуществила строительство ВЭС “Бадамша-1”, ВЭС “Бадамша-2” в Актюбинской области, первой солнечной электростанции мощностью 50 МВт возле поселка Шаульдер в Туркестанской области. Он также упомянул о разрабатываемом проекте гибридной электростанции ВИЭ+Газ мощностью 250 МВт совместно с АО НК “КазМунайГаз” вблизи города Жанаозен в Мангистауской области», — уточнили в Акорде.
Руководитель ТОО KazFeltec Ерлан Джанабергенов презентовал главе государства проект по запуску завода по производству экологичных теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти. Общий объем инвестиций — Т5,3 млрд.
«Генеральный директор компании AqtobeCem Станислав Щербаков представил Касым-Жомарту Токаеву проект завода по производству цементного клинкера в Актюбинской области на общую сумму Т70 млрд. Председатель наблюдательного совета “КазахБитум” Бекжан Мамыт рассказал Президенту о проекте по строительству битумного завода-терминала на сумму Т32,2 млрд. В завершение беседы глава государства пожелал предпринимателям успехов в реализации намеченных проектов», — говорится в сообщении.