В парламенте прошло заседание рабочей группы по Гагаузии

Во встрече также приняли участие члены рабочей группы парламента и Народного собрания Гагаузии, представители главного юридического управления законодательного органа, а также представители НПО «CMI — Фонд мира Мартти Ахтисаари».
«Обсудили такие темы, как мандат и приоритеты рабочей группы. Было решено, что на этой платформе необходим постоянный диалог для определения лучших направлений действий на благо граждан», — говорится в заявлении пресс-службы парламента.
Сообщается также, что председатель парламента Молдовы отметил, что эта платформа для диалога является «единственным действующим инструментом связи между парламентом и Народным собранием Гагаузии и должна поддерживаться».