Главное
Спецоперация на Украине
6 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В парламенте прошло заседание рабочей группы по Гагаузии

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. В парламенте Молдовы прошло заседание рабочей группы по Гагаузии. В диалоге участвовали спикер законодательного органа страны Игорь Гросу и сопредседатели рабочей группы Лариса Волох и Сергей Чимпоеш.

Источник: Sputnik.md

Во встрече также приняли участие члены рабочей группы парламента и Народного собрания Гагаузии, представители главного юридического управления законодательного органа, а также представители НПО «CMI — Фонд мира Мартти Ахтисаари».

«Обсудили такие темы, как мандат и приоритеты рабочей группы. Было решено, что на этой платформе необходим постоянный диалог для определения лучших направлений действий на благо граждан», — говорится в заявлении пресс-службы парламента.

Сообщается также, что председатель парламента Молдовы отметил, что эта платформа для диалога является «единственным действующим инструментом связи между парламентом и Народным собранием Гагаузии и должна поддерживаться».

 Погранполиция: на нескольких КПП в Молдове - по-прежнему большой поток людей
Транзит транспорта в Молдову через Венгрию временно разрешили без авторизаций
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта