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6 декабря, источник: ИА Татар-информ

Путин пригласил Президента ОАЭ на саммит БРИКС в Казань

Президент России Владимир Путин пригласил коллегу из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна на саммит БРИКС в следующем, 2024 году. Об этом передает РИА Новости.

Источник: пресс-служба Кремля

«В 2024 году Россия председательствует в этой организации. Мы продолжим контакты и по этой линии, — рассказал на встрече Путин. — Будем ждать вас на саммите в Казани в октябре следующего года».

Сегодня утром российский лидер прибыл в Абу-Даби с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества, рассмотрят вопросы международной повестки дня с акцентом на положение дел на Ближнем Востоке. Ранее Кремль опубликовал видео о том, как встречали Президента РФ в ОАЭ.

Напомним, масштабное событие пройдет в Казани в октябре. В столицу республики приглашены главы 26 государств. Как подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. В преддверии форума развернутся также Игры БРИКС, на которые пригласят более 70 стран.

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