Минобороны показало видео сопровождения борта Путина истребителями Су-35С

В ролике МО РФ демонстрируется полет борта номер один в сопровождении четырех Су-35С, которые летят по два с каждой стороны от президентского Ил-96.
Каждый российский истребитель на внешней подвеске нес по четыре ракеты класса «воздух-воздух». В ролике показано, что самолеты вооружены ракетами Р-73 и Р-77. В частности, ракеты Р-77 способны поражать воздушные цели на дальности в 110 километров.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Су-35С сопровождали борт Путина на протяжении всего полета до посадки в Абу-Даби.
В Минобороны РФ отметили, что истребители ВКС Су-35с со штатным авиационным вооружением различного класса выполнили авиационное сопровождение на всем пути полета литерного самолета в ходе международного перелета. Взлет звена Су-35с осуществлялся с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса.