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15:13 (мск), источник: ТАСС

Минэкономики Литвы подготовило проект по росту военного производства

Как отметила глава ведомства Аушрине Армонайте, Литва слишком долго формировала свою систему безопасности путем приобретения у союзников необходимых средств и техники.

Источник: AP 2023

ВИЛЬНЮС, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство экономики Литвы разработало пакет мероприятий по созданию наиболее благоприятных условий для развития военного производства страны. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Аушрине Армонайте.

«Министерством подготовлен и проходит согласование с заинтересованными инстанциями проект закона об оборонной промышленности, который создаст благоприятные возможности для роста предприятий этой сферы», — сказала она.

Как отметила министр, Литва слишком долго формировала свою систему безопасности путем приобретения у союзников необходимых средств и техники. «Следует значительно больше внимания уделять развитию собственных производственных ресурсов военной промышленности», — заявила Билотайте.

Боевая техника в Литве не производится. Под Каунасом работает завод по производству патронов для стрелкового оружия. Применение в армии находят оборудование по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, приборы ночного видения и некоторая другая продукция двойного назначения.

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