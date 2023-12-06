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6 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Василий Голубев рассказал о мировой гонке в области искусственного интеллекта: как с ядерным оружием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря, ФедералПресс. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступает с инвестиционным посланием. Глава региона рассказал о развитии современных технологий.

«Несмотря на бюджетные ограничения, мы можем переформатировать в этом направлении региональные преференции бизнесу и сфокусироваться на поддержке высокотехнологичных проектов. Как пример — предоставление инженерной субсидии или инвестналогового вычета», — рассказал Василий Голубев.

Губернатор отметил, что Ростовская область готова к технологическому рывку. Он отметил, что уже сегодня необходимо активно внедрять технологии искусственного интеллекта, в том числе в госсекторе. В пример он привел региональные центры «Мой бизнес», где системы, использующие искусственный интеллект, уже помогают бизнесу подобрать меры поддержки.

Ростовская область вышла на первое место среди регионов России по доле организаций, осуществляющих технологические инновации, и на второе — по уровню инновационной активности крупных и средних организаций.

Ранее «ФедералПресс» писал, что ростовская экономика показывает положительную динамику пять лет подряд.

Фото: РБК юг.

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