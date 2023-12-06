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6 декабря, источник: РИА Крым

В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена — кандидат определен

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Новым Уполномоченным по правам человека в Крыму готовятся назначить Александра Штехбарта. Как сообщает в среду пресс-служба Государственного Совета Крыма, кандидатура рассмотрена профильным комитетом Госсовета.

Источник: Госсовет РК

«Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел предложенную Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым кандидатуру Александра Штехбарта на должность Уполномоченного по правам человека в РК», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что кандидат признан соответствующим требованиям законодательства. В этой связи комитет предложит главе крымского Госсовета Владимиру Константинову направить кандидатуру Штербахта на согласование Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.

Александр Штехбарт является Помощником Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. В марте 2014 года временно исполнял обязанности прокурора Крыма.

С ноября 2019 по май 2023 года должность Уполномоченного по правам человека в Республике Крым занимала Лариса Опанасюк. 5 октября 2023 года она скончалась на 61-м году жизни.

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