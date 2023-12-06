В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена — кандидат определен

«Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел предложенную Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым кандидатуру Александра Штехбарта на должность Уполномоченного по правам человека в РК», — сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что кандидат признан соответствующим требованиям законодательства. В этой связи комитет предложит главе крымского Госсовета Владимиру Константинову направить кандидатуру Штербахта на согласование Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.
Александр Штехбарт является Помощником Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. В марте 2014 года временно исполнял обязанности прокурора Крыма.
С ноября 2019 по май 2023 года должность Уполномоченного по правам человека в Республике Крым занимала Лариса Опанасюк. 5 октября 2023 года она скончалась на 61-м году жизни.