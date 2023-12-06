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6 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народной артистки Беларуси Людмилы Бржозовской

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народной артистки Беларуси Людмилы Бржозовской. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Людмила Генриховна — гениальная балерина, талантом которой восхищались поклонники не только в Беларуси, но и во всем мире. Ее яркая творческая деятельность стала примером для молодых артистов и настоящей гордостью Большого театра Беларуси, верность которому она сохранила до последней минуты своей жизни. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

Балетмейстер-репетитор Большого театра, народная артистка Беларуси Людмила Бржозовская родилась в Минске 4 июня 1946 года.

Окончила Белорусское государственное хореографическое училище.

С 1966 года — артистка балета Государственного академического Большого театра оперы и балета БССР. Первой крупной работой на сцене театра стала партия Сольвейг в балете «Пер Гюнт» (1967).

В работе над спектаклями «Ромео и Джульетта» (1970) и «Тристан и Изольда» (1971) родился творческий дуэт с Юрием Трояном, ставший одним из самых известных дуэтов белорусского балета.

В 1970 году стажировалась в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова у Натальи Дудинской. В 1987 году окончила факультет хореографии Минского института культуры (Белорусский государственный университет культуры и искусств).

С 1997 года — педагог-репетитор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.

Среди ее воспитанниц — ведущие мастера сцены народная артистка Беларуси Ирина Еромкина, заслуженные артистки Республики Беларусь Марина Вежновец и Людмила Хитрова, обладатель медали Франциска Скорины Александра Чижик, а также солистки Вероника Овчинникова, Татьяна Уласень и др.

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