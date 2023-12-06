Максимальные компенсации на коммуналку в Молдове получат немногие: Власти отчитались о распределении жителей страны по категориям уязвимости

До 25 ноября на сайте сompensatii.gov.md зарегистрировались 719 831 гражданин. Вчера, 5 декабря 2023, заявители узнали, к какой категории уязвимости их отнесли.
Из общего числа поданных заявок более 105 тысяч домохозяйств (14,6%) попали в категорию крайней энергетической уязвимости, более 243 тысяч (33,9%) — в категорию очень высокой уязвимости, около 232 тысяч (32%) — в категорию высокой уязвимости. 77 тысячам человек присвоена средняя категория уязвимости, что составляет 10,7% обращений. В категорию малоуязвимых вошли 45 тысяч граждан (6,3%). Более 12 тысяч домохозяйств (1,8%) отнесены к первичной категории уязвимости, а 2 905 домохозяйств признаны неуязвимыми. 261 468 домохозяйств получат компенсацию в размере 800 леев, пишет moldpres.md.
Как отметил Министр труда Алексей Бузу, несогласные с присвоенной категорией уязвимости могут обратиться в министерство по тел. 08000 5000 или по почте suport@compensatii.gov.md.