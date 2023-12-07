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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: МК.RU Уфа

Из Уфы в зону спецоперации после отпуска отправились 200 бойцов

На площади перед «Уфа-Ареной» прошла церемония отправки на передовую военнослужащих, которые завершили свой кратковременный отпуск.

В зону СВО отправились больше 200 воинов.

Проводить их приехали родственники и близкие, а также зампремьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов, замглавы администрации Уфы Владимир Жебровский, замглавы администрации Советского района Уфы Артур Алибаков и другие.

Ирек Сагитов поблагодарил бойцов от имени всех жителей республики.

— Вы являетесь примером настоящего мужества и патриотизма. Знайте, парни, пока вы будете нести службу, республика будет заботиться о ваших родных и близких, — отметил зампремьер-министра правительства.

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