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6 декабря, новости Беларуси, источник: ТАСС

США заявили о готовности смягчить санкции против Белоруссии, если она сменит курс

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы обсуждать возможность смягчения своих односторонних санкций в отношении Белоруссии и перспективы нормализации двусторонних отношений в случае смены курса Минском. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Источник: РИА "Новости"

«Мы готовы говорить об изменении своей политики, смягчении санкций и улучшении отношений, когда режим [в Минске] освободит всех своих политических заключенных, прекратит репрессии против белорусского народа и участие в войне России против Украины», — утверждал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также подтвердил, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Вашингтоне. В стенах Госдепартамента с ее участием идет первый раунд «стратегического диалога между США и белорусским демократическим движением», заявил Миллер. Никаких деталей он не привел.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу с 80,10% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. Она не признала результаты выборов и позже выехала в Литву. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии проходили массовые акции протеста.

В октябре 2022 года СК Белоруссии начал процесс специального производства в отношении находящихся за рубежом представителей так называемого координационного совета во главе с Тихановской. В марте 2023 года нынешнего года Тихановская была заочно приговорена к 15 годам лишения свободы.

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