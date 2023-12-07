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7 декабря, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

С 1 января в Казахстане полностью оцифруют выдачу земельных участков — премьер

АСТАНА, 7 дек — Sputnik. Государственные услуги по выдаче земельных участков по всему Казахстану с 1 января 2024 года должны стать полностью электронными, заявил премьер-министр Алихан Смаилов.

Источник: Sputnik.kz

Под его председательством комиссия по вопросам внедрения цифровизации рассмотрела вопросы работы Единого государственного кадастра недвижимости (ЕГКН), который призван обеспечить оперативное и прозрачное выделение свободных земельных участков по стране.

Участникам комиссии рассказали, что весь процесс предоставления земельных участков от выбора, заявления и регистрации переведен в электронный формат, причем количество необходимых шагов сократили в несколько раз, а срок оказания госуслуги — от года до 30 дней.

Однако при этом анализ показал, что акиматы загружают цифровые данные, которые не соответствуют требованиям.

Выяснилось, что действующие генпланы и проекты детальной планировки требуется откорректировать, а еще на платформе обнаружили «факты несвоевременного рассмотрения заявок и необоснованных отказов».

«Мы хотим сделать прозрачность, оцифровать эту госуслугу, а генпланы и ПДП не соответствуют актуальным сведениям. Поэтому в большинстве случаев автоматически выдаются отказы», — констатировал Алихан Смаилов.

Все недочеты нужно устранить в этом году (до конца которого осталось чуть больше двух недель), чтобы с 1 января 2024 года обеспечить качественное оказание соответствующих госуслуг исключительно в цифровом формате.

«Оцифровка как раз направлена на снижение коррупциогенности и сокращение объема некорректных данных, исключение фактов предоставления земельных участков по несоответствующим координатам», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер предупредил об ответственности руководителей каждого региона.

«Если с нового года будет буксовать выдача разрешений людям, мы будем наказывать вплоть до увольнения соответствующих ответственных лиц в регионах», — заявил он.

По словам премьер-министра, цифровизация в Казахстане не будет «откатываться назад», а тех, кто будет этому мешать, просто заменят другими людьми, которые «настроены выполнять свои функции должным образом».

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