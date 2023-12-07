Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру

Радий Хабиров поздравил миллиардного пассажира РЖД

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне посетил уфимский железнодорожный вокзал.

Источник: пресс-служба главы РБ

Как рассказал глава региона, с начала года РЖД перевезли 1 млрд пассажиров.

Миллиардным пассажиром оказалась студентка УУНиТа Карина Янбарисова из Иглино.

«За моей спиной на этом видео — два поезда. Первый — “Ласточка”, которая совсем скоро “полетит” по маршруту восточного экспресса. Второй — новый, импортозамещенный электропоезд, который мы запустим по пригороду Уфы», — рассказал Радий Хабиров.

Всего за три года в Башкирию поступило 14 новых поездов. Сегодня прибудет 15-й — «Ласточка».

По словам главы региона, удалось вдвое увеличить пассажиропоток по сравнению с 2018 годом. В этом году в Башкирии перевезли почти 5 млн пассажиров — это абсолютный рекорд.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта