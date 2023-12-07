7 декабря, источник: ГОРОБЗОР.Ру
Радий Хабиров поздравил миллиардного пассажира РЖД
Глава Башкирии Радий Хабиров накануне посетил уфимский железнодорожный вокзал.
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Как рассказал глава региона, с начала года РЖД перевезли 1 млрд пассажиров.
Миллиардным пассажиром оказалась студентка УУНиТа Карина Янбарисова из Иглино.
«За моей спиной на этом видео — два поезда. Первый — “Ласточка”, которая совсем скоро “полетит” по маршруту восточного экспресса. Второй — новый, импортозамещенный электропоезд, который мы запустим по пригороду Уфы», — рассказал Радий Хабиров.
Всего за три года в Башкирию поступило 14 новых поездов. Сегодня прибудет 15-й — «Ласточка».
По словам главы региона, удалось вдвое увеличить пассажиропоток по сравнению с 2018 годом. В этом году в Башкирии перевезли почти 5 млн пассажиров — это абсолютный рекорд.